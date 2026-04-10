目に見えないインフラほど、問題は静かに進む。全国で進められてきた下水道管の特別調査は一定の区切りを迎えつつあるが、その先の対応には濃淡がある。整備の遅れが顕在化する前に、次の一手をどう描くのかが問われている。セイスイ工業株式会社が実施した自治体職員104人への調査（ＩＤＥＡＴＥＣＨのリサーチサービスによるインターネット調査、２０２６年３月３０日〜４月３日）によると、特別重点調査について「完了し分