ＧｉｎｚａＳｏｎｙＰａｒｋ（銀座ソニーパーク）で、現代日本の礎を築いた「昭和」が今年で満１００年を迎えることを機に、その時代の移ろいを「銀座１００年、ソニー８０年、ソニービル６０年」というテーマで振り返るプログラム「１００．８０．６０．展」（ひゃくはちじゅうろくじゅうてん）が、４月２４日から〜５月３１日まで開催される。時代を映す街「銀座」の１００年の移り変わりを１０年刻みで、「銀座と、モダ