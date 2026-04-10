女優の安田成美（59）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武がペイントしたバッグを披露した。安田は「木梨憲武展設営」と書き出し、「木梨画伯に絵を描いてもらったバッグ持って同行」と、バッグの写真をアップ。「岡山シティミュージアムにて明日4月11日から始まります！」と告知した。この投稿にフォロワーからは「まぁぁぁキャンバスがGUCCIですか〜」「ナルさんメチャクチャ嬉し