元NHKのエース、和久田麻由子アナウンサー（37）が10日、東京・汐留の日本テレビで行われた同局土曜午後10時枠の新報道番組の制作発表会見に出席。メインキャスターを務めることが発表された。タイトルは「追跡取材newsLOG」で初回放送は25日。和久田アナはNHKで「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの朝夜の看板報道番組を担当。紅白歌合戦の司会や東京五輪の開会式の中継なども務め、エースアナとして活躍した。