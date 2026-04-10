大相撲春巡業の朝稽古で相撲を取る高安（左）＝千葉県成田市大相撲の春巡業は10日、千葉県成田市で行われ、36歳の関脇高安が朝稽古で小結熱海富士らと6番取り、精力的に汗を流した。近年は持病の腰痛のため、巡業を休場することが多かった。今回の春巡業は初日から同行しており「体の調子がいい。完走できれば自信もつく」と前向きに話した。バス移動の際には必ず最後列に座って姿勢を変えたり、リクライニング機能を使ったり