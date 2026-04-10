春の恒例「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が10日、香川県琴平町の「旧金毘羅大芝居」（金丸座）で開幕した。中村雀右衛門さんや尾上松緑さんらが出演。金丸座は舞台と客席の距離が近く、観客は臨場感あふれる演技に見入った。26日まで。公演は2部制で、第1部は吃音の絵師と妻の絆の物語「傾城反魂香」と、浮気性の大名をユーモラスに描いた「身替座禅」を上演。第2部は大化の改新が素材の歴史ドラマ「妹背山婦女庭訓」と、映画「