全国の公立特別支援学校で3192の教室が不足していることがわかりました。文部科学省が全国の公立特別支援学校に行った調査によりますと、2025年10月時点で全国で3192の教室が不足していることが分かりました。前回の調査より不足数は減ったものの、引き続き教室不足が続いている実態が明らかになりました。また、特別支援学校に通う児童生徒数は昨年度は15万5170人と年々増加を続けています。文部科学省は「児童生徒数の増加が予想