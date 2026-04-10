MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。4月7日（火）に放送された同番組には、“あるもの”で皇族を支え続けるプラチナファミリーが登場。皇族の方々のファッションに欠かせない、気品あふれるアイテムとは…？【映像】完成まで1年…高嶋ちさ子がパリのエルメスにオーダーしたモノとは日本の