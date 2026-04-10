良品計画は１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期（２５年９月～２６年２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想の上方修正を開示した。売上高予想を前回予想の８６００億円から８８７０億円（前期比１３．０％増）、営業利益予想を７９０億円から８９０億円（同２０．５％増）に引き上げた。想定を上回って着地した９月中間期の業績を反映するとともに、下期の為替前提などを見直した。 ９月中間期は売