第78回カンヌ国際映画祭批評家週間でグランプリを受賞したタイ映画『A Useful Ghost（英題）』が、『ユースフル・ゴースト』の邦題で7月10日より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：『急に具合が悪くなる』カンヌ映画祭コンペ部門出品へ濱口竜介「多くの観客へと届けたい」 本作は、ラッ