鉄道ファン必見のイベントが静岡で行われます。2026年5月16日（土）と17日（日）に、恒例のビッグイベント「グランシップトレインフェスタ2026」が、JR東静岡駅南口に隣接するグランシップで開催されます。会場では数千両の鉄道模型が走り、県内鉄道会社9社のブースや駅弁販売などが並びます。今年はタモリ倶楽部（テレビ朝日系）など各テレビ局の鉄道関連番組でも知られ、「鉄道ビッグ4」の一人として多方面で活躍する南田裕介さ