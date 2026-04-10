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■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年4月10日15時45分発表気象庁 10日15時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 トラック諸島近海中心位置 北緯8度00分 (8.0度)東経150度40分 (150.7度)進行方向、速さ ほとんど停滞中心気圧 990 hPa中心付近の最大風速