【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月30日から5月4日まで5日間にわたって開催されるイベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト・クリエイター・パフォーマー約60名があらたに解禁。さらに全チケットが発売開始となった。 ■2026年春「創作の輪」が横浜で共振！ 『Project Circles -ミクたちとの共振-』は、4月30日～5月4日のゴールデンウィーク時