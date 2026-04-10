ファーストブラザーズ [東証Ｓ] が4月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比3.8倍の3.1億円に急拡大したが、通期計画の29.2億円に対する進捗率は10.9％にとどまり、5年平均の21.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.2％→13.4％に上昇した。 株探ニュース