セイヒョー [東証Ｓ] が4月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比56.1％減の5400万円に落ち込んだが、従来予想の2600万円を上回って着地。27年2月期は前期比2.3倍の1億2600万円にＶ字回復する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常損益は6700万円の赤字(前年同期は9600万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-17.2％→