MLB公式は9日（日本時間10日）、今季新たに使用される8球団の「シティコネクト」ユニフォームを発表。ファンから賛否両論の声が届いている。ブレーブスとパイレーツは多くの人気を集めたが、そのほかの球団では否定的な意見も数多く見られた。 ■ブレーブスやパイレーツは概ね高評価も…… MLBの「シティコネクト」ユニフォームは、2021年にナイキとの協業で導入された特別企画で、本拠地