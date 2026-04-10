超党派の米議員グループは4月初め、半導体製造装置の対中‌輸出規制を強化する法案を公表した。ロイター通信や米ブルームバーグ通信などが報じた。日本やオランダなど同盟国も対象とし、米国が中国の技術的野心を一段と抑え込むことを目的とした超党派の取り組みとなる。ブルームバーグ通信などによると、下院へ提出された法案はオランダの半導体製造装置メーカー、ASMLホールディングや東京エレクトロンといった企業による半