今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田麻由子アナウンサー（37）が、10日放送の日本テレビ系報道番組『news every.』（月〜金後3：50）に出演。NHK退職後、初の民放出演となった。【写真】早くも息ぴったり！笑顔が素敵な和久田麻由子アナ＆森圭介アナ和久田アナは、25日にスタートする新番組『追跡取材 news LOG』（毎週土曜後10：00）でメインキャスターを務める。この日は制作記者会見を経て、同番組『news every.』に