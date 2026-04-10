タレント・アーティストのDAIGOが、あす11日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00）に生出演。「家族旅が大好き」と語るDAIGOが、家族旅行のリサーチを兼ねて、春の京都を巡る2日間の旅へ出かける。【画像】職員も驚く運転技術…制服姿のDAIGO1日目は、家族で楽しめるスポットを徹底リサーチ。2日目は一転して、ゆったりとした「大人の1人旅」を堪能する。 最初に訪れたのは、日本最大