フランスからすごい才能が現れた。１７歳のピアニスト、アリエル・ベックは天性の歌心と知的な分析力を併せ持ち、スケールの大きな演奏で聴き手を魅了する。５月３〜５日に東京・有楽町の東京国際フォーラムで開かれる「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭への出演を前に話を聞いた。（松本良一）昨年初来日し、東京の「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭でシューマンのピアノ・ソナタ第１番ほかを弾いた。作曲家の甘やかな夢想が形とな