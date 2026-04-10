『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の主人公たち、遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木秀脩）、暴神竜儀（演：神田聖司）、猛原禽次郎（演：松本仁）、一河角乃（演：志田こはく）が、TTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』（19日配信開始）に集結することが解禁となった。【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ポスター木村魁希演じる「熊手真白／先代