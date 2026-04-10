２０００年代後半に活躍した若手４人による弦楽四重奏団「ジュピター・カルテット・ジャパン」が、活動休止を経て１５年ぶりに再びコンサートを開く。それに合わせ、１１年にＢＳ朝日で放送されて高い評価を受けたドキュメンタリー「カルテットという名の青春」の劇場版＝写真は作中の一場面＝が作られ、きょう３日からシネスイッチ銀座ほかで順次、全国公開される。メンバーは現在も第一線で活躍するバイオリンの植村太郎と佐