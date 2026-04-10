第二次世界大戦が終わってから現在まで、「欧米」という言葉は単なる地域の名前ではなく、同じ価値観や利益を持つ強力なグループを指してきた。しかし、トランプ大統領が再びアメリカ外交をリードしようとする中で、その絆の象徴であるNATO・北大西洋条約機構からの離脱や関わりの縮小を口にしている。この動きはアメリカとヨーロッパの間に深い溝を作っているだけでなく、これまで当たり前だと思われてきた「欧米」という括り方そ