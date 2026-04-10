法務省は１０日、外国人の在留許可に必要な手数料について、引き上げ後の目安となる金額を公表した。在留資格の変更や更新の場合は現行の６０００円から、在留期間が３か月以下なら１万円程度、期間が５年なら７万円程度に引き上げる。現行で１万円の永住許可は２０万円程度とすることを見込んでいるとした。衆院法務委員会で、同省幹部が明らかにした。政府は今国会に、手数料の上限を引き上げる出入国管理・難民認定法改正案