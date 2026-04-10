欧州宇宙機関から提供された衛星画像。サウジアラムコの重要なアブカイクの処理施設から8日に立ち上る巨大な黒煙が写っている/European Space Agency/Copernicus（CNN）サウジアラビアの国営サウジ通信は匿名のエネルギー省当局者の話として、重要な「東西パイプライン」を含む石油・ガス施設が攻撃を受けたことが確認されたと報じた。報道は9日付で、攻撃が発生した日時には言及しなかった。CNNが先日報じたように、欧州宇宙機関