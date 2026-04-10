元NHKのフリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。3月27日までMCを務めていた「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）の同時間帯裏番組の出演を果たした。「イット！」卒業から2週間後のことだった。番組冒頭、青井は「来ちゃいました」と笑顔で切り出した。「前の番組を卒業すると発表されてすぐに、話が来た」と明かした。青井は24年にNHKを退社後、同年4月から「イッ