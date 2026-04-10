第1日、7アンダーで首位の稲垣那奈子＝石坂GC富士フイルム・スタジオアリス女子第1日（10日・埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）ツアー2勝目を目指す25歳の稲垣那奈子が7バーディー、ボギーなしの65で回り、単独首位発進した。1打差の2位に小林光希、さらに1打差の3位に大出瑞月と吉田鈴がつけた。昨年覇者の安田祐香は68で5位。米ツアーを主戦場とする竹田麗央は69にまとめて11位とした。岩井明愛は70をマークして20位。岩井