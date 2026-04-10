ガールズグループILLITのWONHEE（ウォンヒ、18）が10日、都内でコスメブランド「rom＆nd」の新商品発表会に登壇した。来日したウォンヒは、グレーのミニ丈ワンピースにピンクのシャツ、メガネを合わせたスタイルで登壇。日本語で「こんにちは、ウォンヒです。よろしくお願いします」と流ちょうにあいさつした。11日から3日間、東京・ラフォーレミュージアム原宿で同ブランドの体験型ポップアップイベントが開催される。オフィスを