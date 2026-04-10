タレントの王林が、所属する芸能事務所を変更したのは4月1日のことだった。「王林さんは、これまで長年所属していた『株式会社ボンド』を3月31日付で退所したことを発表。かつて活動拠点としていた青森の芸能事務所『リンゴミュージック』への復帰を果たしました。今回の事務所移動は、活動の主導権や方向性を見直すタイミングとも取れます。いわば“第2章”に入った印象です」（芸能記者）そんななか、王林が披露した“攻めす