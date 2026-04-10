今回は、筆者の友人A子が“善意を受けることを当然とする同僚”に振り回され続けた人間関係の悩みをご紹介します。頼まれると断れない性格のA子は、同僚からの小さな依頼を引き受け続けるうちに負担が増えていきました。やがて業務に支障が出るほど追い詰められ、勇気を出して断る決断をします。上司にも相談したことで状況は改善し、優しさには境界線が必要だと気づいた出来事です。 はじまりは軽い頼み事だった A子は誰に