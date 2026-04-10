バレーボールの元女子日本代表セッターで、現在はヴィクトリーナ姫路のエグゼクティブアドバイザーをつとめる竹下佳江さん。このたび、自身のラジオ番組で、姫路の2025-26 SVリーグ女子チャンピオンシップについて、展望を語った。竹下佳江さん（左）と、ともにラジオ番組でパーソナリティーを組むタージンさん（写真：竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ）レギュラーシーズンを5位で終え、2季連続でチャンピオンシップに駒を