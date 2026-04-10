バレーボール・SVリーグ女子のレギュラーシーズンが終了し、5位のヴィクトリーナ姫路は、11日からチャンピオンシップ（プレーオフ）の戦いに挑む。選手たちに意気込みを聞いた。姫路はシーズン終盤となった3月の戦いで、3連勝の後に4連敗。NECレッドロケッツ川崎をはじめとする上位陣との対戦では苦戦。3月28日のホームゲームでは、眼下の敵・6位のクインシーズ刈谷戦に2セットを先取しながら、ミスを契機に3セットを奪われて