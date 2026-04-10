お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。美術大学に進学したことを報告した。【画像】見事な画！ナイツ土屋が自身の作品を紹介土屋は「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と報告。続けて「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな50手