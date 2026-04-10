札幌市南区の定山渓温泉でこどもの日を前に始まった「渓流鯉のぼり」＝10日午前札幌市南区の定山渓温泉で10日、こどもの日を前に「渓流鯉のぼり」が始まった。大小約400匹のこいのぼりが温泉街を中心に公園や足湯、神社に飾られ、雪の残る渓谷に春の訪れを告げた。街を流れる豊平川の上には、両岸のホテルからワイヤが渡され、大きさ7メートルのこいのぼり36匹が風を受けて雄大に空を泳いだ。定山渓観光協会が家庭で使用しな