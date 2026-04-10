記者会見する法テラスの白石史子理事長＝10日午後、東京都千代田区日本司法支援センター（法テラス）の理事長に1日付で就任した元札幌高裁長官の白石史子氏（67）が10日、東京都内で記者会見し「全ての人と司法を結ぶ架け橋として、多様化する司法アクセスのニーズに応えたい」と抱負を語った。法テラスはこの日、設立20年を迎え「社会情勢の変化に対応できる組織基盤の強化に取り組む節目の年だ」と強調した。裁判官としての