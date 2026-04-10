東海道新幹線の「N700S」JR旅客6社は10日、ゴールデンウイーク（GW）期間（24日〜5月6日）の新幹線と在来線の予約席数（4月9日時点）が、前年度比11％増の336万席と発表した。ピークは下りが5月2日、上り5日。各社とも前年を大きく上回り好調で、休日を自由に組み合わせ取得しやすい曜日配列のため、移動の選択肢が増えたことが影響したとみている。JR各社によると、新幹線予約は前年度比10％増えた。北海道13％、東北は9％、