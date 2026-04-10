広島県庁で記者会見する横田美香知事＝10日午後広島県が主導し核兵器廃絶に取り組む一般社団法人「へいわ創造機構ひろしま」は10日、昨年の核軍縮に関する各国の取り組みを評価する「ひろしまレポート」を公表した。進展はほとんどなく、核兵器使用リスクが増していると指摘。「核問題を巡る亀裂が核保有国間で深刻化し、合意形成を一層難しくした」と分析した。毎年公表し、14回目。核保有国や関係する計34カ国を対象に、シン