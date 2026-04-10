かんぽ生命などのロゴかんぽ生命保険は10日、谷垣邦夫氏（66）が社長を退き、後任に大西徹副社長（59）が昇格する人事を発表した。6月の株主総会後に就任する。経営体制の強化が目的としている。4月13日に東京都内で記者会見し、詳細を説明する。谷垣氏は2023年に社長に就任し、大規模不正販売問題からの業績立て直しに当たった。その後も不祥事が相次ぎ、保険業法の販売認可を受ける前に顧客に保険商品の勧誘をしていた問題