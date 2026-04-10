犬が散歩中に他人を気にする理由 1.周囲の安全を確認するための本能 犬が散歩中に他人を気にするのは、周囲の安全を確認するための本能です。 犬は常に周囲の安全を確認しながらお散歩を楽しんでいます。群れで生活をする動物であることを考えると、外の環境に一歩踏み出せば、常に危険と隣り合わせなのです。 他人は、安全な人なのか、危険な人なのか、全く分からない存在です。敵なのか、味方なのか、安全性や危