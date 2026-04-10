秋田地方気象台は「雷と突風およびひょうに関する秋田県気象情報」を午後4時19分に発表しました。県内では気圧の谷や上空の寒気の影響により、11日昼前から夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。＜概況＞低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。低気圧は発達しながら12日にかけて、日本海北部を通ってオホーツク海へ進む見込みです。また、東北地方では気圧の谷や上空の寒気の影響