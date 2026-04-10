アフリカ予選から大陸間プレーオフを勝ち抜き、本大会出場を決めたDRコンゴ（コンゴ民主共和国）代表は、高いポテンシャルを持つチームだ。かつて「ザイール」として1974年の西ドイツ大会に出場して以来、実に52年ぶりの世界の舞台となる。アフリカ予選ではセネガルと熾烈な首位争いを繰り広げ、惜しくも２位で二次予選に回り、W杯の常連国であるカメルーン、ナイジェリアを撃破して、大陸間プレーオフに進出。北中米カリブ海