本田圭佑がシンガポール・プレミアリーグ（SPL）のFCジュロンに加入すると発表。シンガポールのスポーツ専門メディア『Sport Plus』も期待を込めて報じた。同メディアは「単なる大物選手以上の存在だ」と指摘。クラブが2026-27シーズンより、アルビレックス新潟シンガポールからFCジュロンに名前を変更し、リブランドする背景にも触れ、「クラブはジャージを変えるだけでなく、世界水準の日本的プロフェッショナリズムと、本物の