春の山菜採りシーズンが到来しています。気を付けなければいけないのが滑落の事故や山菜と有毒植物を誤って口にした際の食中毒です。見分けるコツとはー？北海道内では２０２５年、山菜採りで滑落するなどして４人が死亡、５１人が遭難しています。そのほとんどが４月から６月に発生しているため、１０日朝、道警などは藻岩山の登山口でチラシなどを配り、入山者に注意を呼びかけました。（道警地域部地域企画課福士