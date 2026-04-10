ロコ・ソラーレの吉田夕梨花が衝撃ボディを披露した(C)産経新聞社カーリング女子日本代表で「ロコ・ソラーレ」の吉田夕梨花が自身のインスタグラムを更新。衝撃ボディを公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】「カッコよすぎ」吉田夕梨花の“衝撃ボディ”をチェック強く氷を掃くスイープが持ち味の吉田は、2018年の平昌五輪で銅、北京五輪では銀メダルを獲得しており、インスタでは黒のタンクトップ姿で鍛え上げた二の