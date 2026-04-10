◇プロ野球・ロッテは10日、河村説人投手と上田希由翔選手を1軍登録、西野勇士投手と石垣勝海選手の登録を抹消しました。プロ3年目の上田選手は今季開幕1軍スタートでしたが、出場無く3月29日に抹消。ファームでは直近2試合7打数5安打3四球2打点と調子をあげて1軍へ戻りました。河村投手はこの日の西武戦で予告先発となっています。抹消された石垣選手は5日に1軍登録され、その日のソフトバンク戦でスタメン出場しましたが3打数無