JR各社は、今年のゴールデンウイークの予約状況を発表しました。去年より1日長い連休となり、新幹線と在来線を合わせた指定席の予約は増加しています。ゴールデンウイーク期間中、JR6社の新幹線などの指定席は、9日時点で、去年より11％多い336万席の予約が入っています。下りのピークは5月2日、上りのピークは5月5日です。5月の連休が去年より1日長いことに加え、各地で有名アーティストのコンサートが予定されていることも予約数