実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が10日に公式X（旧ツイッター）を更新し、あの女優タレントを「マジですごい」と絶賛した。ひろゆき氏は「芸能界で通用するレベルの美人は、一朝一夕で成れるモノではなく、その人に会う髪型、髪色、表情の作り方、話し方、声の出し方、化粧、立ち居振る舞い、スタイル、身長、体重と、様々な要素を磨いてきた人達が争ってるのね」とポスト。そして「東大生は、その時間を勉強に費やし