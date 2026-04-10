NPB(日本野球機構)は10日、公示を発表。楽天はボイト選手の登録を抹消し、陽柏翔選手を1軍登録しました。ボイト選手は昨季67試合出場で打率3割を記録していましたが、今季は4月3日の西武戦でツーベースヒットを記録してから21打席連続ノーヒットが続いています。前日の日本ハム戦では6回、1アウト満塁のチャンスが巡ってきましたが、ダブルプレーで得点に貢献することが出来ませんでした。現在12試合に出場し、43打数6安打、3打点