お笑い芸人の長州小力さんが無免許で乗用車を運転し、赤信号を無視したとして、警視庁が書類送検する方針であることがわかりました。長州小力さんが先ほど取材に応じ、「反省がやむことはない」と話しました。捜査関係者によりますと、お笑い芸人の長州小力さんは、きのう正午前、東京・中野区の交差点で乗用車を運転中に赤信号を無視したところを警察官に停められました。警察官が免許を調べたところ、有効期限が切れてから2か月