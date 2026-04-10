巨人のブライアン・マタ投手が11日のヤクルト戦で来日初先発に挑む。ハワードが右アキレス腱炎で離脱した影響でチャンスが訪れ「望むような形じゃない中ではありますけど、ベストを尽くしたいと思ってます」と意気込みを語った。オープン戦は6試合の登板で防御率6・75。最初2試合の登板こそ失点を重ねたが、その後は安定した投球を披露していた。外国人枠の影響で2軍スタートとなったが、ファーム・リーグでは1日に登板して4